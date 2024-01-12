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Brent petrolde Orta Doğu gerginliği

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,04 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 10:43

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 10:43

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 79,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginliğin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Son olarak, gece saatlerinde ABD ve İngiliz savaş uçaklarının, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik devam eden dron ve füze saldırılarına cevaben Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Husi saldırılarının ABD personelini, sivil denizcileri, bölgedeki ortaklarını ve ticareti tehlikeye attığını söyledi. Biden, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda tarafından desteklendiğini belirtti. Biden gerektiğinde ABD halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan da çekinmeyeceklerini ifade etti.

Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD tarafından yayınlanan ortak bildiride, saldırıların amacının Husilerin küresel ticareti tehdit etmek için kullandıkları düzenekleri bozmak ve zayıflatmak olduğu belirtildi.

Yemen'deki Husiler ise ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

ABD ordusu, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de 27 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 79,64 ile 81,22 dolar aralığının direnç, 78,55 ile 76,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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