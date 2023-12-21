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Brent petrolde yön aşağı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,67 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 10:50

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 10:50

Dün 80,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 79,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne yönelik verilerin etkisiyle aşağı yönlü seyir izliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 900 bin varil artışla 443 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 939 bin varil artacağı yönündeydi. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artarak 226 milyon 700 bin varile çıktı. Petrol ve benzin stoklarında beklentinin üzerinde artış olması ülkede talebin tahmin edilenden daha düşük olduğuna işaret ediyor.

ABD dolarına endeksli petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle de düştü. Hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüleyerek petrol alımlarını yavaşlattı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkisiyle zengin petrol kaynağına sahip Orta Doğu'da gerginlik artarken, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Söz konusu eylemlerin etkisiyle 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildi. Babu'l Mendeb Boğazı, ticaretin yanı sıra küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için de dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık'ta Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı. Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'den kuvvetler yer alıyor. Son olarak Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 79,80 ile 79,88 dolar aralığının direnç, 79,54 ile 79,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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