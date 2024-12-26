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Brent petrolün fiyatı talep beklentisiyle yükseldi

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağı ve petrol talebinin artacağı beklentisiyle yükselirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,26 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2024 10:24

Salı günü 73,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,17 artarak 73,26 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,05 dolardan alıcı buldu.

Dün, petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün piyasalarda işlem düşük hacimli seyrediyor.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağı ve petrol talebinin artacağı beklentisiyle yükseliyor. Uzmanlar, ham petrol fiyatlarının yükselişinde, Çin'de ekonomiyi canlandırmak için 3 trilyon yuanlık rekor mali teşvik uygulanacağına dair haberlerin etkili olduğunu ifade ediyor.

Çin, gelecek yıl için para politikası duruşunun "ılımlı gevşek" olacağını duyurmuştu. Maliye Bakanı Lan Fo'an salı günü yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek için 2025'te tüketim ve yatırımı artırmaya yönelik adımlar atılacağını bildirdi.

Lan, ülkenin gelecek yıl daha proaktif bir maliye politikası benimseyeceğini ve mali harcamaları artırma sözü verdi. Ayrıca, ülkenin 2025'te mali harcamaların yoğunluğunu artıracağını, fonların daha hızlı dağıtılmasını sağlayacağını ve insanların refahını iyileştirmeye ve tüketimi teşvik etmeye odaklanarak mali harcama yapısının optimize edileceğini söyledi.

Fiyatlar, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artmaya devam edeceği beklentisiyle yükseliyor.

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın fosil yakıtları artıracak politikalar ortaya koyması ve petrol üreticilerine karşı daha olumlu olması bekleniyor.

Ayrıca, yarın, Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması bekleniyor. Stokların azaldığı verisi ülkede talebin arttığı düşüncesini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,18 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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