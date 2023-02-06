Cuma günü 84,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artarak 80,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Çin ekonomisi ve petrol talebine yönelik haber akışı fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dün uluslararası basında yer alan açıklamasında, bu yıl küresel petrol talebindeki büyümenin yaklaşık yarısının Çin'den gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Çin'in jet yakıtı talebindeki artışa da dikkati çeken Birol, bunun talep üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan, dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalsa da devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri devam ediyor. Bu durum ise petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı dün itibarıyla başladı.

AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlamalar getirdi.

Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirildi.

Brent petrolde teknik olarak 80,41 ile 80,72 dolar aralığının direnç, 80,10 ile 79,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.