Dün 86,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 84,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendiren veriler etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da geçen hafta 194 bin ile beklentilerin altında kaldı. Söz konusu veriler, faiz artırımlarına ilişkin beklentileri artırarak fiyatları baskıladı.

ABD'nin petrol stoklarının son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşması da ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, çarşamba günü, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon 300 bin varil artarak 471 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıklamıştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talep görünümüne ilişkin olumlu tahminler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi politikasına devam edeceğine yönelik açıklamalar, piyasalarda arz açığı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, günlük 2 milyon varil üretim kesintisini içeren mevcut OPEC+ anlaşmasının yıl sonuna kadar devam edeceğini, Çin'e ilişkin talep beklentileri konusuna ise temkinli yaklaştıklarını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 84,67 ile 85,07 dolar aralığının direnç, 84,07 ile 83,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.