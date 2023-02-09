Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 85,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı.

Fitch'in açıklamasında, yukarı yönlü revizyonun Çinli yetkililerin 2022'nin sonlarında uyguladığı "sıfır Kovid-19" politikasını bırakmasının ardından ülkedeki tüketimin ve ekonomik faaliyetin tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde toparlandığına ilişkin kanıtları yansıttığı belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artarak 455 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 150 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5 milyon varil arttı ve toplamda 239 milyon 600 bin varil oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda, daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişelerini artırarak fiyatları baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,27 ile 85,36 dolar aralığının direnç, 85,08 ile 84,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.