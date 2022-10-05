Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar üzeri seyrini sürdürüyor

Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 91,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda güçlenen arz kesintisi endişeleri etkili oldu.

YATIRIMCILAR, OPEC+ GRUBUNUN BUGÜNKÜ TOPLANTISINA ODAKLANDI Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

KESİNTİ MİKTARININ BÜYÜK OLACAĞI İHTİMALİ FİYATLARIN YUKARI YÖNLÜ SEYRİNİ DESTEKLEDİ Grubun toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, kesinti miktarının tahmin edilenlerden daha büyük olacağına ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, grup günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmeyi düşünüyor. Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün ise piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

RESESYON BEKLENTİLERİYLE FİYATLARDAKİ MEVCUT DALGALANMALARIN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR Öte yandan, resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki hareketlenmelerle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceği tahmin ediliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 770 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 966 bin varil artacağı yönündeydi.