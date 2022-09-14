Brent petrol küresel talep endişeleriyle düşüşte

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 35 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

Dün 95,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalarak 92,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,01 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü yinelemesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki Kovid-19 salgını kısıtlamaları da talep görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNİN GÜNLÜK 2 MİLYON 700 BİN VARİL ARTMASI BEKLENİYOR

Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 730 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Piyasalar bugün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanacak petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 92,92 ile 93,38 dolar aralığının direnç, 92,46 ile 92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.