Dün 96,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 93,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep ve arz daralması endişeleri etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımladığı aylık petrol raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 550 bin varil artarak 99 milyon 570 bin varil olması bekleniyor. Talebin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 240 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor.

Ayrıca dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin veriler de talep endişelerine yol açıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar eylüldeki yüzde 2,5'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,5 azalarak beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlardaki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıfladığının ve durgunluk belirtilerinin ortaya çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Sanayi üretimi de ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 artarken, eylüldeki yüzde 6,3'lük artışın altında kaldı. Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 10 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi. Sabit sermaye yatırımları yılın 9 ayında yüzde 5,9 artmıştı.

Öte yandan, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının sebep olduğu arz daralması endişeleri ise fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

AB'nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 93,44 ile 94,10 dolar aralığının direnç, 92,78 ile 92,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.