Dün 73,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 73,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve bankacılık krizinin seyrine ilişkin endişeler etkili oldu.

Fed iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün başlıyor.

Ülkede enflasyonun güçlü seyrini korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflese de sürece ilişkin piyasa belirsizlikleri talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,24 ile 73,53 dolar aralığının direnç, 72,95 ile 72,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.