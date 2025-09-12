Brent petrolün varili 65,67 dolardan işlem görüyor

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,67 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2025 10:01

Dün 67,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,08 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyat yüzde 0,6 düşerek 65,67 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,60 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'de enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin talebi baskılayacağı endişeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife çağrılarıyla geriliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesi için alan bulunsa da, tarifelerden kaynaklanan enflasyon riskleri belirsizliği artırıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğunu ancak tarifeler nedeniyle yukarı yönlü risklerin sürdüğünü söyledi. Kozack, iş gücü piyasasındaki zayıflama dikkate alındığında Fed'in işinin zorlaştığını belirterek, faiz indirimi için alan bulunduğunu ifade etti.

Kozack, Fed'in gelecek aylarda verilere dayalı ve temkinli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de enflasyonun artması halinde Fed'in faiz indirimini ertelemek zorunda kalabileceği, bunun da petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatları baskılayacağı değerlendiriliyor.

MEKSİKA'NIN SERT VERGİ HAMLESİ PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, önceki gün yaptığı açıklamada, Çin ve diğer Asya ülkelerinden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 20'den yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.

Yaklaşık 52 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi beklenen adımın, ABD'yi yatıştırmak amacıyla atıldığı yorumları yapılırken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bunun yerel üretimi güçlendirmeye yönelik sanayi stratejisinin parçası olduğunu söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı ise Meksika'nın kararını yakından izleyeceklerini bildirdi.

ABD'NİN G7 TALEPLERİ

Öte yandan Financial Times'ın haberine göre, ABD, Moskova'yı Ukrayna ile barış görüşmelerine zorlamak amacıyla G7 ülkelerinden Hindistan ve Çin'e Rus petrolü alımları nedeniyle yüksek gümrük vergileri uygulamalarını talep edecek.

G7 maliye bakanlarının bugün yapılacak video konferansta ABD'nin önerisini ele alması bekleniyor.

Trump, bu hafta AB'ye Hindistan ve Çin'e yüzde 100'e varan tarifeler uygulama çağrısı yaptı. Geçen ay Hindistan'dan ithalata yüzde 50 vergi getiren Trump, nisanda Çin'e ek vergi koymuş, mayısta ise piyasalardaki tepki nedeniyle geri adım atmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 doların direnç, 60,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

