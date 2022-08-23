Bulgaristan`da hükümet, doğal gaz krizine çare arıyor

Bulgaristan'da geçici hükümetin ülkedeki doğal gaz sıkıntısına ilişkin kriz masası oluşturdu.

Masanın başkanlığını yapan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Hristo Aleksiev, basına yaptığı açıklamada, "Durum o kadar kötü ki artık Gazprom ile görüşme masasına dönmek kaçınılmaz oldu." ifadelerine yer verdi.

Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu Başbakan Gılıb Donev'in hükümeti, eski hükümetin ABD'den sipariş ettiği LPG taşıyan 7 tankerin sadece birinin alınmasını onaylamıştı. Bu durumda, Azerbaycan'dan yapılan ithalatla bu kaynakların ülkedeki ihtiyacın sadece 3'te 2'sini karşılayacağını ifade eden Aleksiev, geri kalan miktar için Gazprom ile görüşmelere gidilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ülkedeki büyük işletmeleri temsil eden Sanayi Sermaye Birliği Başkanı Vasil Velev de Gazprom alternatifi konusunda hükümetin düşüncesine destek verdi.