Almanya'nın enerji piyasası regülatörü Bundesnetzagentur'un Başkanı Klaus Mueller, Almanya'nın doğal gaz depoları Kasım ayı doluluk oranı hedefini yakalayamayacağının büyük olasılık olduğunu ifade etti.

Mueller yaptığı açıklamada, "Doğal gaz depoları doluluk oranına ilişkin bir sonraki hedefe ilk hedef kadar kolay ulaşmamızı beklemiyorum. 1 Ekim'e kadar yüzde 85 hedefine ulaşmak imkansız değil, ancak çok iddialı. Tüm senaryolarımızda 1 Kasım için yüzde 95 olan doluluk oranının kaçırılacağını görüyoruz" diye konuştu.

Almanya, 1 Eylül'de ulaşmayı hedeflediği doğal gaz depoları yüzde 75 doluluk oranına hafta sonu ulaşmıştı.

Mueller açıklamasında ayrıca, Almanya'nın doğal gaz depolarını doldurması ihtiyacının sadece bu yılın konusu olmadığını, en azından gelecek kış da depoların doldurulmasının gerekeceğini ve bunun daha zorlu olacağını da vurguladı.