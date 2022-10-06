Almanya'nın doğal gaz piyasası regülatörü Bundesnetzagentur'un Başkanı Klaus Mueller, Almanya'nın doğal gaz tüketiminin hala çok yüksek olduğunu bildirdi.

"Geçtiğimiz hafta gaz tüketimi yine çok yüksek gerçekleşti" diye konuşan Mueller, "Özel konutlar, işletmeler ve sanayide doğal gaz tüketimi bu kış en az yüzde 20 azaltılmaz ise doğal gazda acil bir durum ile karşı karşıya kalmaktan kaçınmakta zorlanırız" dedi.

Mueller, gaz tüketiminin ciddi şekilde azaltılmaması halihde Almanya'da doğal gaz durumunun çok ciddi hale gelebileceğini vurguladı.

Bundesnetzagentur verilerine göre Almanya'da hane halkları ve küçük işletmelerin doğal gaz tüketimi geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre yüzde 28 artarak 618 GW seviyesine çıktı.