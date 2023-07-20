Dün 80,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 79,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentinin altında kalan düşüş verisi ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle durağan seyrediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 700 bin varil azalarak 457 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin altında kalan düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketici ülkesinde talebin beklenenden daha zayıf olduğuna işaret ediyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de verilerin ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olduğunu göstermesi de petrol talebinin düşeceği algısını destekliyor. Çin hükümetinin ekonomiyi daha fazla ve çeşitli teşviklerle canlandırmaya çalışacağı beklentileri ise devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,59 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 79,35 ile 79,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.