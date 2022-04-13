Çin'in petrol ithalatının Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldığının açıklanması ve Japonya'da çekirdek makina siparişlerinin Şubat'ta yaklaşık 2 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşaması ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını 104,11 dolar seviyesine kadar düşürdü. Brent petrolü şu sıralarda düne göre 9 cent kayıpla 104,55 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 10 cent düşüşle 100,50 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolünde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyorlar. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 dolar seviyesinin hedefleneceğini öngörüyorlar.