CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Çin yuanı, ABD doları karşısında yükseldi

Çin yuanı, ABD doları karşısında yükseldi

Çin yuanı, ABD doları karşısında yaklaşık 10 ayın en güçlü seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2025 09:05

Çin yuanı, merkez bankasının beklenenden daha güçlü günlük yönlendirmesi ve dolarda devam eden zayıflığın etkisiyle Çarşamba günü ABD doları karşısında yaklaşık 10 ayın en güçlü seviyesine yükseldi.

Çin Halk Bankası (PBOC), günlük orta noktayı dolar başına 7,1108 olarak belirledi - 6 Kasım 2024'ten bu yana en güçlü seviyesi - Reuters'in 7,1559 tahmininden önemli ölçüde daha güçlü. Bu hareket, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın güvercin bir tavır takınması ve Başkan Donald Trump'ın siyasi baskısının artması nedeniyle dolar yumuşarken Pekin'in yuanın mütevazı bir şekilde değer kazanmasına izin verme isteğini yansıtıyor.

Ebury'de piyasa stratejisi müdürü olan Matthew Ryan, "Güçlü sabitleme, yetkililerin dolar karşısında bir miktar değerlenmeye açık olduğunu gösterebilir," dedi. Bununla birlikte, yuanın bu yıl ticaret ağırlıklı bazda hala değer kaybettiğini belirtti.

Onshore yuan (CNY) dolar başına 7,1447'ye kadar yükseldikten sonra hafifçe gevşeyerek TSİ 06:35'te 7,1548'e gerilerken, offshore yuan (CNH) 7,1552 civarında seyretti.

CFETS yuan sepet endeksi 96,57'ye yükselerek yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ancak yılbaşından bu yana %4,83 düşüş kaydetti.

Yükselişe rağmen, Çin'in zayıf Temmuz ekonomik verilerine ilişkin devam eden endişeler kazançları sınırladı. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerine ve Pazar günü açıklanacak Çin imalat rakamlarına bakarak piyasalara yön vermeye çalışıyor.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 22 Ağustos 2025 10:02
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler