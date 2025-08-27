Çin yuanı, ABD doları karşısında yükseldi

Çin yuanı, merkez bankasının beklenenden daha güçlü günlük yönlendirmesi ve dolarda devam eden zayıflığın etkisiyle Çarşamba günü ABD doları karşısında yaklaşık 10 ayın en güçlü seviyesine yükseldi.

Çin Halk Bankası (PBOC), günlük orta noktayı dolar başına 7,1108 olarak belirledi - 6 Kasım 2024'ten bu yana en güçlü seviyesi - Reuters'in 7,1559 tahmininden önemli ölçüde daha güçlü. Bu hareket, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın güvercin bir tavır takınması ve Başkan Donald Trump'ın siyasi baskısının artması nedeniyle dolar yumuşarken Pekin'in yuanın mütevazı bir şekilde değer kazanmasına izin verme isteğini yansıtıyor.

Ebury'de piyasa stratejisi müdürü olan Matthew Ryan, "Güçlü sabitleme, yetkililerin dolar karşısında bir miktar değerlenmeye açık olduğunu gösterebilir," dedi. Bununla birlikte, yuanın bu yıl ticaret ağırlıklı bazda hala değer kaybettiğini belirtti.

Onshore yuan (CNY) dolar başına 7,1447'ye kadar yükseldikten sonra hafifçe gevşeyerek TSİ 06:35'te 7,1548'e gerilerken, offshore yuan (CNH) 7,1552 civarında seyretti.

CFETS yuan sepet endeksi 96,57'ye yükselerek yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ancak yılbaşından bu yana %4,83 düşüş kaydetti.

Yükselişe rağmen, Çin'in zayıf Temmuz ekonomik verilerine ilişkin devam eden endişeler kazançları sınırladı. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerine ve Pazar günü açıklanacak Çin imalat rakamlarına bakarak piyasalara yön vermeye çalışıyor.