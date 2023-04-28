Çin'in Rusya'ya komşu Heilongjiang bölgesinde Harbin Bank 2022 yılında sınır ötesi yuan faaliyetlerinin 9 kat büyüdüğünü bildirirken, Industrial Bank Co da sınır ötesi ödemelerde yuan kullanımını geçen yıl yüzde 50 artırdı.

Bank of China'nın sınır ötesi yuan işlemleri yüzde 26,1 artarak 31,1 trilyon yuana ulaştı.

China Construction Bank ve AgBank'ın Moskova'daki bağlı ortaklıkları toplam varlıklarını 3,3 ve 1,4 kat artırdılar.

SWIFT'in verilerine göre yuan küresel ödemeler için yüzde 2,5 paya sahip. ABD dolarının payı yüzde 39,4 ve euronun payı yüzde 35,8 seviyesinde.