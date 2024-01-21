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Çin'de 2023'te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların üretimi ve ithalatı, 2023'te yıllık bazda artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2024 10:07

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2024 10:07

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Aralık 2023'te kömür üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 2, doğal gaz üretimi de yüzde 5,8 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 61,8, ham petrol ithalatı yüzde 11 ve doğal gaz ithalatı yüzde 9,9 yükseldi.

Çin, 2023'te 4,66 milyar ton kömür üretirken 470 milyon ton ithal etti.

Ham petrol üretimi 208,91 milyon tona, ithalatı da 563,99 milyon tona çıktı.

2023'te ülkede 229,7 milyar metreküp doğal gaz üretilirken 119,97 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal edildi.

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