Çin'de paslanmaz çelik vadeli işlemleri, nikel hammadde fiyatlarının hem Londra Metal Borsası'nda (LME) hem de Shanghai borsasında üst limitlere ulaşmasının ardından bugün %10'a varan yükselişle 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

NİKEL İLK KEZ YÜZDE 15 SINIRINDA ARTTI

LME'de nikel, geçen hafta yeniden işleme başladıktan sonra ilk kez %15 üst sınırında arttı. Bugün Shanghai'de ise %17 üst sınırından artış yaşadı.

Analistler, paslanmaz çelik vadeli işlemlerinin yine LME nikel fiyatları tarafından yönetildiğini ve kısa vadede temelden koptuğunu belirterek tüketime hala Covid vakalarının artışının gölge yaptığına işaret etti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan vadeli paslanmaz çelik, erken işlemlerde 22.345 yuan/tona çıktıktan sonra TSİ 05.52'de %6,3 artışla 21.600 yuan/tondan (3.389,92 dolar) işlem gördü.

SHFE'de inşaat demiri %0,6, sıcak haddelenmiş rulo %0,3 arttı.

Dalian Emtia Borsası'nda demir ecvheri, %1,3 artarak 818 yuan/tona çıktı.