Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, bir önceki gün %2,8 düşerek bir ayda en hızlı günlük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra bugün TSİ 06.07'de %0,8 artışla 8.040 dolar/tona yükseldi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı %0,6 artışla 62.310 yuan/tona (9.180,38 dolar) çıktı.

Bir trader konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede fiyat hareketinin, ABD'de ve ABD hisse senedi piyasalarındaki yüksek getirili borç gibi makro rakamlarla tam uyumlu olduğunu belirterek, daha büyük adımlarla yükselmesini engelleyen tek şeyin Çin'in zayıf talebi olduğuna dikkat çekti.

LME'de alüminyum %1,4 artışla 2.424,50 dolar/tondan, çinko %1 artışla 3.598 dolar/tondan, kurşun %0,3 düşüşle 2.171 dolar/tondan işlem gördü.