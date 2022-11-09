Bakır fiyatları, sıkı küresel arzın metale bir miktar destek sağlamasına rağmen, Çin'in son ekonomik verileri ve Covid-19 vakalarındaki artışın taleple ilgili endişelerinin artırmasının ardından düşüş yaşadı.

ÜÇ AY VADELİ BAKIR, 8.029 DOLAR/TONA GERİLEDİ

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, dün %1,6 artışın ardından bugün TSİ 07.40 itibarıyla %1,1 düşüşle 8.029 dolar/tona geriledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Aralık vadeli bakır kontratı, %1,2 artışla 66.100 yuan/tondan (9.121,52 dolar) işlem gördü.

ÇİN'İN FABRİKA ÇIKIŞ FİYATLARI 2020'DEN BU YANA İLK KEZ DÜŞTÜ

Çin'in Ekim ayı fabrika çıkış fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü ve tüketici enflasyonu ılımlılaştı.

Analistlere göre artan Covid-19 vakaları, sanayi faaliyetlerini yeniden yavaşlatabilir ve dolayısıyla elektrik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bakır talebini olumsuz etkileyebilir.

LME'de alüminyum %0,4, çinko %0,8 ve kurşun %0,6 düştü.