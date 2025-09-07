CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin, ağustos ayında 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 07 Eylül 2025 15:28

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ağustos sonunda önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 04 Eylül 2025 15:09
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda geriledi 04 Eylül 2025 14:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Eylül 2025 13:15
Rusya’dan Çin’e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi Rusya'dan Çin'e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi 04 Eylül 2025 08:44
AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında 03 Eylül 2025 16:54
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı 03 Eylül 2025 14:01
Putin’in ekonomi temsilcisi: AB kararları ’felaket’ sonuçlar doğuruyor Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor 03 Eylül 2025 13:24
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu 03 Eylül 2025 12:28
Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor 03 Eylül 2025 10:50
Avrupa’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı 03 Eylül 2025 09:33
Çin’in çelik talebinin düşmesi bekleniyor Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor 03 Eylül 2025 09:14
Avustralya’da büyüme beklentileri aştı Avustralya'da büyüme beklentileri aştı 03 Eylül 2025 09:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler