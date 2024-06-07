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Çin'in İran'dan petrol ithalatı son 7 ayın zirvesinde

Çin'in İran'dan petrol ithalatı son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 09:53

Çin'in İran'dan ham petrol ithalatı son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kpler'in verilerine göre Asya ülkesi geçen ay günde 1,54 milyon varil İran petrolü ithal ederek Ekim ayından bu yana en fazla ithalatı gerçekleştirdi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 0,4 DÜŞTÜ

Çin'in Mayıs ayında toplam ham petrol ithalatı 46,97 milyon ton. 11,06 milyon varil/gün, oldu. İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 229,03 milyon ton ithalat yapıldı

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