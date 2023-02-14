Çin Ulusal Enerji İdaresinin yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin açıklamasına göre, ülkenin rüzgar ve güneşteki kurulu güç kapasitesi son üç yıl art arda 100 gigavattan fazla artış gösterdi.

2022'de yenilenebilir enerjide yaklaşık 152,2 gigavatlık kapasite artışı gerçekleşti. Bu artış, rüzgarda 37,6, güneşte 87,4, biyokütlede 3,4 ve hidroelektrikte 23,8 gigavat olarak hesaplandı.

Kapasite artışıyla birlikte yenilenebilir enerjide toplam kurulu güç 1213 gigavata ulaşırken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 47,3'e yükseldi.

Öte yandan, 2022'de devreye alınan kurulu gücün yüzde 76,2'si yenilenebilir enerji kaynaklı oldu. Geçen yılki toplam elektrik üretiminin yüzde 31,6'sı da yenilenebilir enerji kaynaklarından yapıldı.

Çin, 2021'de ülkenin toplam kurulu gücünün 2 bin 400 gigavat civarında olduğunu açıklamıştı. Ülkenin son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar dikkati çekerken, elektrik üretiminde kömür de önemli yer tutuyor. Çin'de toplam kurulu gücün yarısına yakınını kömür santralleri oluşturuyor.