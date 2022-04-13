Çinko fiyatları, zaten düşük olan stok ortamında Çin'de üretimin düşmesi ve Avrupa'da rekor düzeyde yüksek enerji fiyatları nedeniyle arz endişelerinin baş göstermesiyle dördüncü seansta da yükseldi.

Devlet destekli araştırma kuruluşu Antaike, Çin'in rafine çinko üretiminin, Covid-19 salgınının hammadde taşımacılığını kesintiye uğratması nedeniyle Mart ayında hem yıllık hem de aylık bazda düştüğünü bildirdi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli çinko TSİ 05.18'de %1,1 artarak 4.425 dolar/ton ile 4 Nisan'dan beri en yüksek seviyesine çıktı. Shanghai'de Mayıs vadeli çinko, %2,9 artarak 28.310 yuan/ton (4.447 dolar) ile 8 Mart'tan beri en yüksek noktaya vardı.