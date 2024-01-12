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Citi arz fazlası endişesiyle Brent fiyat görünümünü düşürdü

Citi Research, arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için Brent fiyat tahminlerini düşürdü, ancak OPE+ küresel petrol piyasalarını "ince bir dengede" tuttuğu için fiyatların 2024'te varil başına 70 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:30

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:30

ICE'de vadeli Brent şu sıralarda yüzde 11,69 artışla varil başına 78,71 dolar civarında işlem görürken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü yüzde 1.81 artışla 73,32 dolar civarında işlem görüyor.

"Büyük arz kesintileri olmadığı takdirde, daha yumuşak piyasa temellerinin OPEC+'nın 2024'ün ilk çeyreğindeki üretim kesintilerini 2024'ün tamamına yaymasına ve sadece 2025'in ikinci yarısında azaltmaya başlamasına neden olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanan Citi analistleri, "2025 yılı OPEC+ için daha fazla zorluk yaratacak gibi görünüyor, çünkü uzun süreli üretim kesintilerine rağmen büyük bir arz fazlası ortaya çıkıyor ve bu da temel senaryomuzda Brent bazında 70 $/varil'i korumayı giderek zorlaştıracak gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptılar.

Citi, OPEC+'nın 2025'in ikinci yarısında üretim kısıntılarını azaltmaya başlayacağı varsayımıyla, küresel petrol piyasalarının ortalama 1,2 milyon varil fazlaya dönebileceğini söyledi.

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