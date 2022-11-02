Citi Research dün yayınladığı raporda, petrol fiyatlarının Aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.
Citi petrol fiyatı tahminlerini yukarı çekti
Citi, 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini yükseltti.
"2023 İLK ÇEYREKTE ORTALAMA FİYATIN 95 DOLAR/VARİL SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"
Brent petrolünde 2022 dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
2023 dördüncü çeyrekte Brent petrolü için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.
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