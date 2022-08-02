Petrol fiyatları için son dönemde kötümser tahminler yayımlayan Citi'ye göre fiyatlar 2023'te de düşmeye devam edecek.

Citigroup'un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse yaptığı açıklamada ABD ham petrolü ve Brent'te düşüş trendinin 2023'e doğru devam edeceğini öngördü.

Morse yıl sonunda ABD petrolün düşük 80 dolarda, Brent'in ise orta 80 dolar seviyelerinde işlem görmesini bekliyor. Morse'a göre Çin seyahat kısıtlamaları günlük 1 milyon varillik jet yakıtı talebini ortadan kaldırıyor.

Citi Temmuz başında yaptığı tahminde 65 dolarlık tahminde bulunmuştu.