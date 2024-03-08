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CNPC'den Çin'deki petrol talebine ilişkin değerlendirme

Çin'in en büyük enerji üreticisi China National Petroleum Corp, Çin'in petrol talebinin düşük büyüme evresine girdiğini savundu.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 09:29

Çin'in en büyük enerji üreticisi China National Petroleum Corp, karbonsuzlaşmanın fosil yakıt tüketimini azaltmaya başlamasıyla birlikte Çin'in petrol talebinin düşük büyüme evresine girdiğini söyledi.

CNPC Ekonomi ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Lu Ruquan, elektrikli araçların ve sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan kamyonların daha fazla kullanılmasıyla bu yıl ülkenin benzin ve dizel tüketiminin sırasıyla yaklaşık 20 milyon tonunun veya yaklaşık %10-%12'sinin yerini alacağını söyledi.

Lu, yine de petrokimya sektörünün genişlemesiyle birlikte ham petrole olan talebin artmaya devam edeceğini söyledi.

Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve bu yıl talep artışındaki yavaşlama uluslararası ham petrol fiyatlarını frenleyebilir.

Ham petrol talebinde sadece %1'lik bir artış olsa bile, diğer yeni enerji kaynaklarının %5'lik genel ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini söyleyen Lu'nun yorumları enstitünün yıllık görünümündeki bulguları yansıtıyor.

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