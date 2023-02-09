Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD'nin sermaye piyasaları denetim, gözetim kuruluşu SEC'in bireysel yatırımcıların "kriptopara staking" işlemleri yapmalarını yasaklayacağı yönünde dedikodular duyduğunu söyledi.

Staking, kripto para sahiplerine dijital varlıklarını aktif olarak piyasaya sürmeden ya da satmaya gerek kalmadan pasif gelir elde etmenin bir yolunu sunuyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Armstrong, "Bunun gerçek olmadığını umuyorum. Eğer bu gerçekleşir ise ABD için felaket bir yol izlenmiş olacağına inanıyorum" dedi.

SEC, Armstrong'un açıklamaları konusunda yorum yapmadı.