Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri kontratı, sabah senası sonrası %0,7 düşerek 890,50 yuan/tona (139,89 dolar) geriledi. Singapur Borsası'nda bir aylık demir cevheri, %1,7 düşerek 153,05 dolar/tona indi.
Analistler, geçen akşam Guangzhou'nun Huadu bölgesinde sıkı salgın kontrolü ve Shanghai'de yeni pik yapmasının demir cevheri vadeli işlemlerini yeniden istikrarsızlaştırdığını belirtti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,1 düştü, sıcak haddelenmiş rulo %0,1 arttı.