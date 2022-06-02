Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 245 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 970 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 5,8 azalırken, LNG ithalatı yüzde 49,2 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak, yaklaşık 6 milyar 215 milyon metreküp oldu.

Martta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 754 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 897 milyon metreküple ABD, 761 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde, Rusya ve ABD'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 125 arttı, Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 29 düşüş gösterdi.

Kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle ithalat martta geçen yılın aynı dönemine göre yüksek seyretti.