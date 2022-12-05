Bloomberg Dolar Spot Endeksi 2022'deki yüzde 16'lık artışın bir kısmını iade etti ve yıl başından beri yüzde 7 arttı.

ABD'de enflasyonun tahminlerden fazla yavaşlaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında faiz artış hızının yavaşlatılacağı sinyalini vermesi doların kazancının bir kısmını geri vermesinde etkili oldu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu sabah Asya seansında yüzde 0,4 gerileyerek 28 Haziran'dan beri en düşük seviyeye indi. Endeks 5. günde de düşerek Nisan 2021'den beri en uzun düşüş trendine girdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de Şanghay ve Hangzhou'da bazı Kovid kısıtlamalarının gevşemesi de dolardaki düşüşte etkili oldu.

Singapur'daki Overseas Chinese Banking Group Döviz Stratejisti olan Christopher Wong "Çin ekonomisinde yeniden açılma beklentisi ve Feed politikası, emtia paralarının desteklenmesini sağlayan ana temalar oluyor. Cuma günü açıklanan ve tahminlerden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi dolarda sadece tepkisel sıçrama yarattı" diye konuştu.