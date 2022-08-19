Dün akşam açıklamalarda bulunan bölgesel Fed başkanlarının 75 baz puanlık faiz artırımına, enflasyonun acil şekilde aşağı getirilmesi ihtiyacına vurgu yapan konuşmaları sonrasında Dolar Endeksi bu sabah 107,72 puan ile 18 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Şu sıralarda da 107,61 seviyesinde.

Dolar bu sabah euro karşısında 1,0069'a kadar yükseldi. EUR/USD şu sıralarda düne göre yüzde 0,08 kayıpla 1,00799'dan işlem görüyor.

Euro, son bir haftada ABD Doları karşısında yüzde 1,71 değer kaybederken, GBP'nin değer kaybı da yüzde 1,80 oldu.