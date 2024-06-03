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Dolar endeksinde gözler ABD verisinde

Dolar endeksinde gözler Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunda olacak.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 12:42

Dolar endeksi, ABD çekirdek PCE verisi sonrası Cuma günü yaşanan düşüşün ardından hafta başında istikrarlı bir seyir izliyor.

MUFG Bank analisti Lee Hardman, verilerin piyasa katılımcıları ve Fed için "kısa vadeli bir rahatlama" getirdiğini, ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi daha aktif bir şekilde düşünmek için "önümüzdeki aylarda enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt ve/veya işgücü piyasasında daha belirgin bir yumuşama görmesi gerekeceğini" söyledi.

Hardman'a göre Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu, dolardaki son satışların daha da uzayıp uzamayacağını belirlemede kilit rol oynayacak.

DXY dolar endeksi 104,694 seviyesinde yatay seyrediyor.

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