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Dolarda gelecek yıl için sürpriz beklentisi

Dünyanın en büyük para yöneticilerinden bazılarına göre, ABD ekonomisi daha iyi performans gösterdikçe dolar gelecek yıl güçlenerek sürpriz yapacak.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 08:56

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 08:56

Bloomberg News'un haberine göre, Fidelity International, JPMorgan Chase & Co. ve HSBC Holdings Plc. doların güçleneceği uyarısında bulundular. Loomis Sayles & Co. küresel bir ekonomik yavaşlamanın yatırımcıların dünyanın rezerv para birimine akın edeceğini söyledi.

Bu görüşler, dünyanın geri kalanının ABD'den daha yüksek faiz oranlarıyla daha fazla mücadele edeceği ve resesyona daha yakın olacağı beklentilerine dayanıyor.

HSBC'de döviz araştırmaları küresel başkanı olan Paul Mackel, "Konsensüsün 2024'te kaybedenin ABD doları olacağını düşünmesi tuhaf. Bir dizi senaryo doların dayanıklılığına işaret ediyor, ancak yalnızca küresel bir yumuşak iniş net bir dolar ayı vakası sunuyor" dedi.

Euro ve sterlin karşısında doların daha da güçlenmesi için pozisyon alan Fidelity para yöneticisi George Efstathopoulos, "Avrupa ve İngiltere'nin resesyona daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda doların bir sığınak haline geldiği için her zaman bir teklif aldığı açıktır" dedi.

Bazı Wall Street bankaları da bu görüşe katılıyor ve Morgan Stanley, 10'lar Grubu'ndaki altı emsaline karşı ölçülen Dolar Endeksi'nin şu anda 102 civarındayken bahara kadar 111'e çıkacağını öngörüyor. Aralarında Meera Chandan'ın da bulunduğu JPMorgan stratejistleri göstergenin ilk yarıda %3 yükseleceğini düşünüyor.

Morgan Stanley'in G-10 FX stratejisi başkanı David Adams'ın da aralarında bulunduğu stratejistler 13 Kasım'da yayınlanan bir raporda, "'Daha uzun süre daha güçlü' USD yolu, çeşitli ölçütlerde ABD'nin üstün performansını içeriyor" diye yazdı. Bunlara Avrupa Merkez Bankası'nın daha erken ve daha hızlı gevşeme olasılığı da dahil, bu da faiz farklarını doların lehine tutacaktır, diye ekledi.

Loomis'ten Lynda Schweitzer hedge olarak ABD para birimini tercih ediyor. Yuan, sterlin ve avroda kısa pozisyonda olan para yöneticisi, "Sadece göreceli olarak ve küresel bir yavaşlamanın yaklaşmakta olduğu görüşümüze dayanarak, diğer para birimlerine karşı dolarda biraz uzun pozisyonda olma konusunda daha iyi hissediyoruz" dedi.

JPMorgan, jeopolitik gerilimlerin 2024'te yapılacak ABD seçimlerine kadar doları destekleyeceği görüşünde. Mevcut anketler devam ederse, yeni ticaret tarifeleri olasılığı göz önüne alındığında para birimi için riskler yukarı yönlü olacak.

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