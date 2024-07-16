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Doların değer kazanması petrol fiyatlarını düşürdü

Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,52 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:35

Dün 85,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 08.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 84,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından diğer para birimleri karşısında değer kazanan ABD doları etkili oldu.

Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 artışla 104,35 oldu.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de ülkede talebin olumsuz etkileneceği düşüncelerini besleyerek fiyatların düşüşünü destekledi.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'de ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 büyümeyle beklentilerin altında kaldı.

Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren çatışmalar, fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün Kızıldeniz ve Akdeniz'de "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 gemiyi balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de süren çatışmaların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişeleri, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruması da fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,34 ile 85,83 dolar aralığının direnç, 84,39 ile 83,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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