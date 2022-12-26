Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden para politikasında sıkı duruşa yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'a göre enflasyonu hedef seviyelere indirmek için faiz oranları "kısıtlayıcı bölgelere" yükseltilmeli.

Hafta sonu yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi röportajında Schnabel ECB'nin faiz artışlarında aşırı agresif davranma riskinin hala sınırlı olduğunu belirterek reel faizlerin hala çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Schnabel kısıtlayıcı bölge için henüz net faiz seviyesi söyleyemediklerini, bu faizin nötr faizin üstü anlamına geldiğini belirtti. ECB üyeleri son dönemde piyasa beklentilerinden daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermişlerdi.

Schnabel son dört toplantıda faiz artıran ECB'nin sıradaki adımlarda üyeler arasında konsensus sağlamasının zor olacağını kabul etti. ECB projeksiyonlarına göre 2025'e kadar enflasyon %2 hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşecek.

"50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI KISA VADELİ NORM OLABİLİR"

Geçen hafta ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da para politikasında bir süre sıkı duruşun devam edebileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

Guindos, Le Monde gazetesine verdiği mülakatta enflasyonu kontrol altına almak için bir süre 50 baz puanlık faiz artışı yapmanın 'kısa vadeli norm' olabileceğini ifade etti.

Guindos "Eğer hiçbir şey yapmazsak durum daha da kötüleşir çünkü enflasyon şu anki durgunluğun arkasındaki önemli faktörlerden biri" diye konuştu.

Enflasyonun kalıcılığının hafife alınması konusunda endişeli olduğunu dile getiren Guindos enflasyonun 2023'ün ortalarında yüzde 7'ye gerileyebileceği tahminini yaptı.

ECB, 2022'nin son toplantısında faiz artış hızını yavaşlatan Merkez Bankaları arasına katılmış ve 75 baz puanlık faiz artışlarının ardından bu kez 50 baz puanlık artışla yola devam etmişti.