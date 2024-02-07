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EIA küresel petrol talebinin artmasını bekliyor

EIA, küresel petrol talebinin 2024'te 1,42 milyon varil/gün artmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:29

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2024 yılı için küresel petrol talebi artış tahminini günlük 30.000 varil artırarak 1,42 milyon varil/güne çıkardı.

Buna ek olarak, 2025 için talep artışı tahminini 80.000 varil yükselterek 1,29 milyon varil/gün olarak belirledi.

EIA('nün yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda,"2024 yılında tüketimi toplam 0,6 milyon varil/gün ve 2025 yılında 0,5 milyon varil/gün artırmasını beklediğimiz Çin ve Hindistan'ın başını çektiği OECD dışı Asya'da gerçekleşmektedir" ifadeleri de yer aldı.

EIA, ABD'nin petrol üretiminin ise 170.000 varil/gün artarak 2024 yılında 13,1 milyon varile ulaşacağını tahnmin etti.

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