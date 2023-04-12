EIA, ABD, Brezilya, Kanada ve Guana'nın üretimlerinde artışın OPEC'in açıkladığı görümmü üretim kısıntısını aşacağını savundu.

OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol üretimlerinin bu yıl 1,9 milyon varil/gün artacağını öngören EIA, 2024 yılında da 1 milyon varil/gün üretim artışı olacağını belirtti.

EIA'nın Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre OPEC'in üretimi bu yıl 500 bin varil/gün azalacak ve gelecek yıl 1 milyon varil/gün artacak.

Gelecek iki yılda OPEC dışı üreticilerin üretim artışlanrının yarısının ABD'den geleceğini öngören EIA, ABD'nin üretiminin bu yıl yüzde 5,5 artarak 12,4 milyon varil/gün ve 2024'te yüzde 1,7 daha artarak 12,75 milyon varil/gün olmasını bekliyor.