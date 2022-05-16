Emtia piyasasındaki satış baskısı durdurulamıyor

Martta emtia piyasasına jeopolitik risklerle ralliler hakim olsa da sonraki dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının faizleri artırmaya başlaması ve "şahin" para politikalarına geçilmesi, önce emtia piyasasında oynaklığı artırdı, sonra da emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıları belirgin hale getirdi.

Fiyatlamaların zorlaşması ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere neden olurken, talebe yönelik olumsuz öngörüler daha baskın hale geldi.

Emtia piyasasına geçen hafta da yoğun satış baskısı hakim oldu. Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği endişeleri de giderek artıyor.

Geçen hafta 105 seviyesinin üzerini gören dolar endeksi, 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

1.799,23 dolarla geçen hafta şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu, haftayı yüzde 3,8 düşüşle tamamladı. 20,46 dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüş de yüzde 5,6 değer kaybetti.

Geçen hafta paladyum yüzde 5,4 ve platin yüzde 2,1 azalış kaydetti.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'deki Kovid-19 salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini belirtti.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, Fed'in daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalabileceğine dair öngörülerin de ağırlık kazandığını söyledi.