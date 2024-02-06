Euro kısa vadede kırılgan görünüyor

Indosuez Wealth Management yatırım stratejisti Maxime Garcia yayınladığı raporda, "Taktiksel olarak EUR/USD'de hafif düşük ağırlıkta ve 1,07 ile 1,10 arasındaki bir aralığın alt ucunu hedefliyor" dedi.

Euro Bölgesi'ndeki resesyon riskinin devam ettiğini ve euronun şu anda yükselmesini engellediğini belirten Indosuez, "Ancak, resesyon risklerinin azalması ve merkez bankalarının ikinci çeyrekte faiz indirimine gitmesi euroyu destekleyecektir" dedi.