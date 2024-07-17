Euro/dolar paritesi marttan beri en yüksek seviyeye yükseldi

Euro/dolar paritesi TSİ 12.51 itibarıyla yüzde 0,32 artarak 1,093 seviyesinden işlem gördü. Paritenin marttan beri en yüksek seviyeye yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 16 Temmuz'da referans kuru 1,0902 dolar olarak belirlemişti.

Analistler, doların haftalardır baskı altında olduğuna ve bu hafta diğer tüm önemli para birimleri karşısında belirgin şekilde zayıfladığına işaret ederek, bunun sebebinin ABD'de enflasyonun haziran ayında belirgin bir şekilde zayıflamasının ardından söz konusu ülkede temel faiz oranlarının da yakın zamanda düşme ihtimalinin artması olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, 15 Temmuz'da faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, 15 Temmuz'da Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Öte yandan ECB Yönetim Konseyi, 5-6 Haziran'da 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

ECB Yönetim Kurulu'nun, faizler için hemen ikinci bir aşağı adım kararı almaması ve şimdilik oranları sabit tutması bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 2,5'e geriledi. Ancak enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon yüzde 2,9 ile yüksek bir seviyede kaldı.

Analistler, ABD ve Euro Bölgesi'ndeki para politikası perspektifinden bakıldığında, avronun daha güçlü ve doların daha zayıf olmaya devam etmesi için çeşitli nedenler olduğunu belirterek, döviz opsiyonları piyasasındaki yatırımcıların, ECB toplantısından kısa bir süre önce kendilerini buna göre konumlandırdıklarını kaydetti.