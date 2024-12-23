Fed beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti

Cuma günü 72,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,33 artarak 72,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde gevşemenin devam edeceği yönündeki beklentiyi desteklemesi etkili oldu.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede kişisel gelirler de kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceği öngörülüyor. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, Fed'in şahin faiz indiriminin ardından endişelerin kısmen azalmasına yardımcı oldu.

Fed Başkanlarının yaptıkları açıklamalar da piyasadaki görünümü destekliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2025'te daha sığ bir faiz indirimi patikası beklediğini ancak enflasyonun genel olarak yavaşladığını söyledi. New York Fed başkanı John Williams, kişisel tahminlerine Trump'ın uygulayabileceği politikaları da dahil ettiğini, bunların ekonomik görünüm konusunda önemli etkenler olduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise gelecek yıl düşünülenden çok daha az faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Ayrıca, ABD dolar endeksinin geçen haftaya göre düşüş kaydetmesi de petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi cuma günkü açılışa göre yüzde 0,60 düşüşle 107,535 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de talebin azalacağı endişeleri ve petrol piyasasında gelecek yıla dair arz fazlası görünümü fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak artışı sınırlıyor.

ABD ve Avrupa piyasalarında Noel tatili sebebiyle hafta boyunca işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,09 doların direnç, 71,08 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.