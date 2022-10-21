Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği, bunun ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide resesyona yol açarak talebi zayıflatacağı beklentileri bakır fiyatını baskılamaya devam ediyor.

BAKIR FİYATI BU SABAH 7487 DOLAR/TONA GERİLEDİ

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah 7487 dolar/tona geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,87 kayıpla 7494,50 dolar/ton seviyesinde.

Ancak Freeport-McMoRan CEO'sunun yenilenebilir enerji ürünlerine talebin bakır kullanımını artıracağı yönünde ortaya koyduğu beklentilerin bakır fiyatlarında ciddi bir gerilemenin önüne geçeceği öngörülüyor.