Fed'in faiz en az 75 baz puan artıracağı ve Başkan Powell'ın daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğu mesajını tekrarlaması beklenen FOMC toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.666 dolar/ons seviyelerine geriledi.

Analistler, FOMC toplantısından 100 baz puanlık bir artırım çıkacağı beklentisinin yeniden güçlenmesi durumunda altın fiyatının 1653 dolar/ons desteğini yeniden test edeceğini ve 1600-1650 dolar/ons aalığına doğru geri çekilmenin başlayacağını öngörüyorlar.

1700 DOLAR/ONS SEVİYESİ HEDEFLENEBİLİR

Bugün için atkında direnç noktası 1681 dolar/ons, oranın aşılması halinde 1700 dolar/ons seviyesi hedeflenebilir.