Brent petrolü için 2023 beklentisini 85 dolar/varil seviyesinden 80 dolara indiren Fitch, Batı Teksas petrolü için beklentisini de 80 dolardan 75 dolara çekti.

Avrupa TTF için 2023 doğal gaz fiyatı beklentisi 20 dolar/mcf seviyesinden 12 dolar/mcf seviyesine indirilirken 2024 için beklenti de 20 dolardan 10 dolara düşürüldü.

Fitch Ratings yayınladığı raporda, "2023 petrol fiyatları için daha düşük varsayım, zayıf kısa vadeli talebi ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve özellikle Rusya'dan gelen hala dayanıklı petrol arzı konusundaki endişeleri yansıtmaktadır. OPEC+ ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, yakın zamanda vadeli petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlasa da, ihtiyaç duyulduğunda arzı artırmak için hazır durumdaki kapasiteleri mevcut olacaktır. ABD ve Kanada'nın üretimi 2023 ikinci yarısında ve 2024'te hafifçe artması muhtemeldir" değerlendirmesini yaptı

Petrol için 2025 ve 2026 tahminlerini yukarı yönlü revize eden Fitch, tahminlerin yükseltilmesine neden olarak, jeopolitik gerilimlerin ve hala güçlü petrol talebinin fiyatları etkileme olasılıklarını işaret etti.

Ficth, Brent petrolü için 2025 beklentisini 65 dolar/varilren 70 dolara çıkarıken, 2026 beklentisini de 53 dolardan 65 dolara yükseltti.