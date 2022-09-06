Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, Rusya'nın G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama kararına yanıt olarak Asya'ya daha fazla petrol göndereceğini söyledi.

Shulginov konuşmasında ayrıca, Rusya ve ortaklarının ticaretin kolaylaştırılması için kendi sigorta sistemlerini oluşturacaklarını da belirtti.

Rusya'nın bu yıl petrol üretimini yüzde 2 civarında azaltmasının büyük olasılık olduğunu ifade eden Shulginov, gaz üretiminin de bu yıl yüzde 7 civarında düşeceğini öngördüklerini vurguladı.

Enerji Bakanı konuşmasında, Kuzey Akım 1'in ne zaman yeniden faaliyete geçeceği konusunda alınmış bir karar bulunmadığını, pompa istasyonundaki çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini de ifade etti.