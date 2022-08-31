Gazprom, Fransa’nın gazını keseceğini duyurdu

Rusya'nın devlete ait enerji şirketi Gazprom, "Temmuz teslimatlarının tamamını ödemediği için Engie'ye (Fransa) yapılan gaz tedariki askıya alındı" ifadelerini duyurdu.

Açıklamada "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 31 Mart 2022 tarih ve 172 sayılı 'Yabancı Alıcıların Rus Doğal Gaz Tedarikçilerine Karşı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usul Hakkında' Kararnamesi uyarınca, alıcı sözleşmede belirtilen ödeme süresi içinde ödemeyi tam olarak yapmadıysa, yabancı bir alıcıya daha fazla doğal gaz tedariki yasaktır" ifadeleri kullanıldı. Gazprom, bu bağlamda 1 Eylül 2022'den başlayarak tedarik edilen gazın tam ödemesi alınan kadar gaz tedarikini askıya alacağını belirtti.